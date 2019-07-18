Отключение энергоблоков АЭС под Тверью не повлияло на потребителей

Три энергоблока из четырех на Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены от сети. Как заявили в Росэнергоатоме, в четверг, 18 июля, произошло выключение одного из трансформаторов, однако проблем с оборудованием на станции нет.

Радиационный фон в норме. Точные причины ЧП сейчас выясняются. На АЭС прибыла комиссия Минэнерго, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

Известно, что отключение энергоблоков никак не повлияло на потребителей в регионе.

Калининская АЭС обеспечивает выдачу электроэнергии для восьми регионов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отключены были первый, второй и четвертый энергоблоки.