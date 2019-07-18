Зеленский мечтает получить «Оскар» после своего президентства

Первый помощник Владимира Зеленского и один из основателей студии «Квартал 95» Сергей Шефир рассказал в интервью одному из украинских изданий, что глава Незалежной, отработав свой срок на посту президента, вернется к своему любимому делу и будет создавать «большое хорошее кино».

«Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики», — приводит слова Шефира РИА Новости.

По словам помощника Зеленского, они оба считают дни до того момента, когда смогут вернуться в шоу-бизнес, а их общая мета — ни много ни мало — кинопремия «Оскар».

«Квартал 95» — дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас, — не есть любимое дело, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью», — признался Сергей Шефир.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал во время предвыборной кампании и как делал его персонаж из сериала «Слуга народа».