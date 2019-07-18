«Брэдлика приворожила?» Слепаков опубликовал «сказ» о скандале с Леди Гагой

, 15:20 Фото 42

Юморист высмеял слухи о расставании актера с Ириной Шейк и возможном новом романе с американской певицей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : AMPAS / www.globallookpress.com, Instagram @slepakovsemyon

Юморист Семен Слепаков, известный своей любовью к сочинительству колких стихотворений, решил не оставаться в стороне от скандала с участием актера Брэдли Купера, модели Ирины Шейк и певицей Леди Гагой.  Слепаков опубликовал «сказ», посвященный расставанию Купера с Шейк и его якобы новому роману с Гагой.

Instagram @slepakovsemyon

В крайне нелицеприятном посте юморист придумал некий сценарий того, как американская певица увела у россиянки бойфренда, чем рассмешил пользователей. Особенно им понравились оскорбления Леди Гаги и предположение, согласно которому артистка приворожила Брэдли Купера.

«Ой, не могу! Казалось бы, на пустом месте, а миллионы ухахатываются вот уже три дня», — прокомментировал один из пользователей.

«Жжешь!» — добавил другой.

«Это шедевр!» — не сдержался еще один юзер.

Также поклонники творчества Семена Слепакова предложили ему атаковать страницу американки в Instagram, как это сделали многие русскоязычные пользователи.

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный редактор RT Маргарита Симоньян вслед за россиянами «предложила» Гаге фирменный рецепт шашлыка. Таким образом юзеры заботятся, чтобы актер не голодал после разрыва с Шейк, которая якобы всегда знала, чем накормить бойфренда.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +13°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

15:29
Одноклассники помогли Вайкуле выбрать участников фестиваля в Юрмале
15:20
«Брэдлика приворожила?» Слепаков опубликовал «сказ» о скандале с Леди Гагой
15:14
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
15:04
В Одессе погиб экс-участник «Дом-2»
14:52
В Казахстане не смогли определиться ни с новым гербом, ни с новым гимном Нур-Султана
14:44
Строители пытаются взыскать с Филиппа Киркорова более семи миллионов рублей

Сейчас читают

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
«Спасибо за советы»: Глюкоза рассказала, как обрести счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги