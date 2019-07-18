«Брэдлика приворожила?» Слепаков опубликовал «сказ» о скандале с Леди Гагой

Юморист Семен Слепаков, известный своей любовью к сочинительству колких стихотворений, решил не оставаться в стороне от скандала с участием актера Брэдли Купера, модели Ирины Шейк и певицей Леди Гагой. Слепаков опубликовал «сказ», посвященный расставанию Купера с Шейк и его якобы новому роману с Гагой.

Instagram @slepakovsemyon

В крайне нелицеприятном посте юморист придумал некий сценарий того, как американская певица увела у россиянки бойфренда, чем рассмешил пользователей. Особенно им понравились оскорбления Леди Гаги и предположение, согласно которому артистка приворожила Брэдли Купера.

«Ой, не могу! Казалось бы, на пустом месте, а миллионы ухахатываются вот уже три дня», — прокомментировал один из пользователей.

«Жжешь!» — добавил другой.

«Это шедевр!» — не сдержался еще один юзер.

Также поклонники творчества Семена Слепакова предложили ему атаковать страницу американки в Instagram, как это сделали многие русскоязычные пользователи.

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный редактор RT Маргарита Симоньян вслед за россиянами «предложила» Гаге фирменный рецепт шашлыка. Таким образом юзеры заботятся, чтобы актер не голодал после разрыва с Шейк, которая якобы всегда знала, чем накормить бойфренда.