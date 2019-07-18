«Поймал русалку — сушу на солнышке»: Тарзан опубликовал пикантное фото Королевой

, 18:31 Видео 23

Звездная пара резвится на пляжах Черногории. Сама Королева назвала это «королевский лежак».

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official, @koroleva__star

Сергей Глушко, известный публике под псевдонимом Тарзан, выложил в сеть серию пикантных фото своей супруги Наташи Королевой. Звездная пара отдыхает в Черногории и периодически будоражит поклонников сексуальными снимками с местных пляжей.

На одной их фотографий запечатлена плавающая в воде Королева, протягивающая руку к мужу.

«Ой!.. Русалка клюнула!» — подписан снимок.

На следующей фотографии обнаженный Тарзан лежит на причале, а на его спине в фривольной позе пристроилась 46-летняя супруга в красном в белый горошек бикини.

«Поймал русалку — теперь сушу ее на солнышке», — гласит подпись под снимком.

«А на что клюют такие русалки?» — поинтересовался один из подписчиков.

«Ну точно не на сало», — ответил ему Тарзан.

Сама же Наташа Королева назвала своего мужа «королевский лежак». В своем аккаунте в Instagram она опубликовала видео с того же причала, где, лежа на Тарзане, рассказывает, что такая спецопция есть только в Черногории.

«Так приятно… Но дорого. Очень!» — говорит певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан сразил поклонников своими красными мирострингами.

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