«Аполлон!» Тарзан взбудоражил фанаток снимком в микрострингах

Сергей Глушко — Тарзан — опубликовал в Instagram откровенный снимок с отдыха. На нем супруг Наташи Королевой гордо позирует у бассейна в одних красных микрострингах.
«Продолжение следует!» — подписал фотографию Тарзан.
Не понятно, Глушко имел в виду, что в последующих публикациях он обнажится полностью, или подразумевал что-то другое. От сексуального снимка поклонницы Тарзана пришли в восторг.
«Как по мне, очень секси. Так держать! А нам держаться!»
«Не знаю, как нога, но красные труселя, конечно, манят!»
«Аполлон!»
«Красив, как Бог!»
«Хватит уже смущать всех своей красотой!» — восхищаются подписчицы.
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Однако среди поклонников нашлись и те, кто раскритиковал Сергея Глушко за слишком откровенное фото.
«Как-то асексуально получилось»;
«Постарел Серега»;
«Уже возраст не тот, и тело не как у молодого. Видно, что уже под 50!» — утверждают злопыхатели.
В семье Тарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинства общественности. Недавно его супруга Наташа Королева сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на голове.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Глушко в верхе от женского купальника сразил соцсети.