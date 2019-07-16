«Аполлон!» Тарзан взбудоражил фанаток снимком в микрострингах

Сергей Глушко — Тарзан — опубликовал в Instagram откровенный снимок с отдыха. На нем супруг Наташи Королевой гордо позирует у бассейна в одних красных микрострингах.

«Продолжение следует!» — подписал фотографию Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Не понятно, Глушко имел в виду, что в последующих публикациях он обнажится полностью, или подразумевал что-то другое. От сексуального снимка поклонницы Тарзана пришли в восторг.

«Как по мне, очень секси. Так держать! А нам держаться!»

«Не знаю, как нога, но красные труселя, конечно, манят!»

«Аполлон!»

«Красив, как Бог!»

«Хватит уже смущать всех своей красотой!» — восхищаются подписчицы.

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Однако среди поклонников нашлись и те, кто раскритиковал Сергея Глушко за слишком откровенное фото.

«Как-то асексуально получилось»;

«Постарел Серега»;

«Уже возраст не тот, и тело не как у молодого. Видно, что уже под 50!» — утверждают злопыхатели.

В семье Тарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинства общественности. Недавно его супруга Наташа Королева сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на голове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Глушко в верхе от женского купальника сразил соцсети.