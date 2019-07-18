Бывшая жена Глушакова похвасталась в соцсетях подаренным Porsche Cayenne

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Новый избранник — по слухам, известный юрист — вручил Дарье автомобиль стоимостью около семи миллионов рублей.

Фото : Dmitry Golubovich / www.globallookpress.com

Бывшая супруга полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова выложила фото новенького Porsche Cayenne на своей странице в Instagram. Роскошный подарок девушке преподнес неизвестный избранник в честь 28-летия Дарьи.

«Настоящий день рождения! Спасибо», — подписала виновница торжества под фотографией.

Instagram @glushdaria / Starhit.ru

Как отмечает «СтарХит», приглашенные гости также выложили видео самого застолья, где Дарья мило флиртует с сидящим рядом темноволосым мужчиной. Издание пишет, что бывшая жена Глушакова встречается с влиятельным адвокатом Геннадием Удуняном. Недавно он представлял интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака, который пострадал во время потасовки с Кокориным и Мамаевым.

Пару дней назад Мосгорсуд подтвердил развод Глушакова и обязал его платить треть своего дохода и 100 тысяч рублей на содержание детей и Дарьи. Бракоразводный процесс не обошелся без скандалов. Футболист обвинил экс-супругу в подлоге документов — психологических исследований. В ответ Дарья Глушакова намерена ограничить общение детей с отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали бывшую возлюбленную Аршавина Юлию Барановскую.

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Бывшая жена Глушакова похвасталась в соцсетях подаренным Porsche Cayenne

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