Бывшая жена Глушакова похвасталась в соцсетях подаренным Porsche Cayenne

Бывшая супруга полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова выложила фото новенького Porsche Cayenne на своей странице в Instagram. Роскошный подарок девушке преподнес неизвестный избранник в честь 28-летия Дарьи.

«Настоящий день рождения! Спасибо», — подписала виновница торжества под фотографией.

Instagram @glushdaria / Starhit.ru

Как отмечает «СтарХит», приглашенные гости также выложили видео самого застолья, где Дарья мило флиртует с сидящим рядом темноволосым мужчиной. Издание пишет, что бывшая жена Глушакова встречается с влиятельным адвокатом Геннадием Удуняном. Недавно он представлял интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака, который пострадал во время потасовки с Кокориным и Мамаевым.

Пару дней назад Мосгорсуд подтвердил развод Глушакова и обязал его платить треть своего дохода и 100 тысяч рублей на содержание детей и Дарьи. Бракоразводный процесс не обошелся без скандалов. Футболист обвинил экс-супругу в подлоге документов — психологических исследований. В ответ Дарья Глушакова намерена ограничить общение детей с отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали бывшую возлюбленную Аршавина Юлию Барановскую.