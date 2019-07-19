Видео: Смелый сын Галкина и Пугачевой покорил недетские веревочные аттракционы

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой продемонстрировал недетскую отвагу и ловкость, преодолев опасные препятствия на веревочном аттракционе в парке приключений. Захватывающее видео, на котором пятилетний Гарри бесстрашно идет по канату на большой высоте, шагает по висящим бревнам и движется на подвешенной на лебедке панели, Галкин опубликовал в четверг, 18 июля, в своем Instagram.
Следом за сыном осторожно карабкается и сам юморист. Запись, судя по всему, сделана в парке «Тарзан» в латвийской Сигулде. Семья отдыхает сейчас в балтийской республике.
«Мы с Гарри взяли новую высоту», — подписал видео артист.
Поклонники поражены увиденным.
«Отважные!»
«Ничего себе! Какой Гарри смелый! Какая высота! Круто!»
«Какой смелый мальчик!»
«Настоящий мужчина настоящего и воспитает!»
«Галкины всегда на высоте! Фамилия обязывает»
«Сын папе не дает расслабиться».
«Молодец Максим, мальчик вырастет мужчиной, а не слюнтяем», — восхищаются подписчики.
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