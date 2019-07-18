Появились первые фото с места трагического ДТП в Туве

, 20:49 Фото 165

Число погибших возросло до семи человек.

Фото : Instagram @17.mvd.rf

Появились фото с места трагического ДТП в Туве, в результате которого погибли семь человек, включая троих детей.

На снимках видно, что корпус одной из машин искорежен практически полностью, у второй капот разбит буквально всмятку. На обочине лежат тела погибших и их вещи.

Страшная авария произошла на участке автодороги Кызыл — Эрзин в четверг, 18 июля. Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora.

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Сообщалось, что погибли шесть человек: оба водителя и четыре пассажира отечественного автомобиля, в том числе двухлетний, трехлетний и девятилетний ребенок.

Еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позже он скончался.

Появились первые фото с места трагического ДТП в Туве

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Instagram @tuvamedee

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Instagram @tuvamedee

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