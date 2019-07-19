Видео: Стали известны обстоятельства инцидента с самолетом в «Шереметьево»

, 7:08 Эфирная новость 70

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проводит внеплановую проверку компании «Nordwind Airlines» после задымления на борту лайнера рейса Москва — Ереван.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

Восемь человек пострадали в ходе экстренной эвакуации пассажиров Boeing 737. Рейс Москва — Ереван ночью в пятницу, 19 июля, должен был вылететь из «Шереметьево». По предварительным данным, самолет находился уже на взлетной полосе, когда в салоне произошло задымление.

Лайнер вернулся на рулежную полосу. Пассажиров, а всего на борту было 178 человек, стали спускать на землю по надувным трапам. Во время эвакуации возникла паника и давка. Из-за этого некоторые получили травмы. Два человека госпитализированы.

Как сообщили в Росавиации, всех пассажиров разместили в терминале. Тем временем, в авиакомпании «Nordwind Airlines», которой принадлежит самолет, заявили, что эвакуация прошла успешно и обошлось без пострадавших.

«Да, действительно была экстренная посадка. Причина на данный момент еще устанавливается. Пострадавших на данном рейсе нет, все пассажиры эвакуированы по надувным трапам», — рассказала представитель авиакомпании «Nordwind Airlines».

Для пассажиров рейса Москва — Ереван оперативно был подготовлен к вылету резервный борт. В 5:19 самолет вылетел в Ереван. На борт отказались подняться 28 человек. Для расследования причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

В Росавиации уже заявили: решение командира лайнера прекратить полет было своевременным и обоснованным. Похожая ситуация, но с трагическими последствиями, произошла в столичном «Шереметьево» в мае. Тогда при аварийной посадке и пожаре на рейсе Москва — Мурманск погиб 41 человек.

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