Видео: Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

В Ормузском проливе произошел инцидент, который едва не привел к военному конфликту между США и Ираном. Дональд Трамп рассказал, как американский корабль сбил беспилотник Тегерана. Дрон якобы подлетел к судну слишком близко — на расстояние 900 метров. И не реагировал на предупреждения

По словам Трампа, летательный аппарат представлял угрозу кораблю и его экипажу. Что это был за беспилотник — военный или просто разведчик — глава Белого дома не уточнил. В Тегеране все обвинения отрицают. Глава иранского МИДа заявил, что никакого дрона в регионе в тот момент вообще не было. К тому же, хозяйничать на чужой территории Штатам явно не стоит — считает министр.

Чтобы напомнить об этом Вашингтону, он в своем Twitter опубликовал карту мира, где наглядно показал, как далеко от его страны находятся США.

Ранее телеканал CNN сообщил о захвате Ираном танкера ОАЭ.