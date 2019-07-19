Видео: Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

, 7:22 Эфирная новость 69

Беспилотный летательный аппарат Ирана был сбит в Ормузском проливе с помощью системы создания дронам помех, стоящей на вооружении Корпуса морской пехоты США.

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Фото, видео : DPA/TASS, 5-tv.tu

В Ормузском проливе произошел инцидент, который едва не привел к военному конфликту между США и Ираном. Дональд Трамп рассказал, как американский корабль сбил беспилотник Тегерана. Дрон якобы подлетел к судну слишком близко — на расстояние 900 метров. И не реагировал на предупреждения

По словам Трампа, летательный аппарат представлял угрозу кораблю и его экипажу. Что это был за беспилотник — военный или просто разведчик — глава Белого дома не уточнил. В Тегеране все обвинения отрицают. Глава иранского МИДа заявил, что никакого дрона в регионе в тот момент вообще не было. К тому же, хозяйничать на чужой территории Штатам явно не стоит — считает министр.

Чтобы напомнить об этом Вашингтону, он в своем Twitter опубликовал карту мира, где наглядно показал, как далеко от его страны находятся США.

Ранее телеканал CNN сообщил о захвате Ираном танкера ОАЭ.

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