Видео: Жительница Красноярска едва не устроила ДТП, но спасла котенка на трассе

В Красноярске обсуждают трогательный и одновременно смелый поступок местной автоледи. В четверг, 18 июля, женщина спасла котенка, оказавшегося посреди оживленной трассы.

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О практически героическом поступке женщины-водителя стало известно благодаря записи авторегистратора, сделанной в ехавшей позади нее машине. На кадрах видно, как автоледи внезапно останавливает свой автомобиль на средней полосе трассы и выходит из машины. Женщина отчаянно машет руками остальным участникам дорожного движения, привлекая их внимание и прося сбавить скорость. И едва не становится виновницей ДТП. После рядом с разделительной полосой становится заметно небольшое темное пятно — это котенок, ради спасения которого дама решилась на опасный для нее шаг.

Завершается история благополучно — котенок спасен, и вместе с животным женщина возвращается в машину, а затем уезжает. В комментариях под видео пользователи предположили, что животное выкинули предыдущие владельцы, понадеявшись таким способом избавиться от него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на жертвы ради кота пришлось пойти участникам группы «На-На» — чтобы вернуть пропавшего любимца своему продюсеру Бари Алибасову, мужчинам пришлось принять участие в эротической фотосессии.