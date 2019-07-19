Путин с воздуха осмотрел пострадавшие от паводка территории в Иркутской области

, 11:51 Эфирная новость 114

Президент России намерен посетить пункты временного содержания, а также провести совещание по вопросам ликвидации последствий.

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Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Агафонов, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 46

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. В эти минуты президент находится в Тулунском районе. Он уже осмотрел с воздуха территории, пострадавшие от наводнения. Кроме того, глава государства намерен посетить пункты временного размещения, пообщаться с местными жителями и провести совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.

Сейчас в пострадавших от паводка районах продолжаются восстановительные работы. Пока одни заняты делом, другие — ищут виновных. Немыслимо — но следователи нагрянули даже к тем, кто спасал людей во время потопа. Так обвинения предъявили волонтеру, он на своей лодке вывозил своих соседей.

В ситуации разбирался Виталий Ханин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций назвали причины подтопления города Нижнеудинска в Иркутской области.

Тема:
Паводок в Иркутской области 46
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