Путин с воздуха осмотрел пострадавшие от паводка территории в Иркутской области

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. В эти минуты президент находится в Тулунском районе. Он уже осмотрел с воздуха территории, пострадавшие от наводнения. Кроме того, глава государства намерен посетить пункты временного размещения, пообщаться с местными жителями и провести совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.

Сейчас в пострадавших от паводка районах продолжаются восстановительные работы. Пока одни заняты делом, другие — ищут виновных. Немыслимо — но следователи нагрянули даже к тем, кто спасал людей во время потопа. Так обвинения предъявили волонтеру, он на своей лодке вывозил своих соседей.

В ситуации разбирался Виталий Ханин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций назвали причины подтопления города Нижнеудинска в Иркутской области.