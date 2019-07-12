«Минимум 4-й месяц!»: Полина Гагарина жутко растолстела или беременна?

, 20:24 Фото 650

Певица носит безразмерные комбинезоны и уверяет, что не может втянуть живот.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Полина Гагарина опубликовала в Instagram серию новых снимков. На фото звезда одета в безразмерный комбинезон желтого цвета. Поклонников изумила подпись, которую певица оставила под фотографиями.

«Все ребята! Вы меня сглазили! Живот не втягивается вообще! Минимум 4-й месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде», — заявила певица.

Instagram @gagara1987

При этом знаменитость сопроводила запись кучей смеющихся смайликов. Поклонники шокированы и не могут понять — шутит Гагарина по поводу своей беременности или нет?

«А, может, ты беременна?»

«Может, там кто-то живет?»

«Вы в положении?»

«Хотите третьего ребенка?» — засыпали вопросами об интересном положении Гагарину.

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Однако многие подписчики привыкли к шуточным выходкам певицы, и не поверили ее словам о «четвертом месяце». Они решили — знаменитость просто располнела — и решили ее поддержать.

«Какой живот, Полина? Худенькая же совсем!»

«Всем бы такую фигуру иметь, как у вас»;

«Вот бы и у меня так живот не втягивался», — пишут фанаты артистке.

Подписчики певицы так и не пришли к общему мнению по поводу ее беременности. У Полины Гагариной уже есть два ребенка — двухлетняя Мия и 11-летний Андрей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты обеспокоены худобой Полины Гагариной.

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