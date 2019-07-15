Киевский суд вновь перенес заседание по Вышинскому

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Все внимание СМИ было привлечено в понедельник, 15 июля, к суду над журналистом, ходили слухи, что в этот день его могут отпустить. Не успело заседание начаться, как тут же его опять перенесли.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Сивков, Пятый канал

Тема:
Украинский кризис 61

Подольский районный суд Киева попять перенес заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого киевскими властями в госизмене. Теперь слушание состоится в пятницу, 19 июля.

Утром в понедельник, 15 июля, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook написала, что Вышинский выйдет на свободу. По ее словам, этому поспособствует решение украинского Конституционного суда о более мягком содержании обвиняемых в терроризме и госизмене, а также письму его мамы и «маленькой записочки, которую передали в руки президенту», после чего произошел телефонный разговор между Путиным и Зеленским.

Поддержать Кирилла Вышинского на процесс в Киев приехала российский омбудсмен Светлана Москалькова, которая неоднократно обращалась к киевским властям с просьбой изменить меру пресечения журналисту. Накануне поездки она заявила, что ей стало известно о готовящихся провокациях и попытках оказать давление на суд со стороны радикально настроенных украинцев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru заседание суда по вопросу об изменении меры пресечения Кириллу Вышинскому должно было состояться еще 3 июля, однако было перенесено на 15 число по просьбе прокуратуры из-за неготовности к процессу стороны обвинения.

Кирилл Вышинский арестован в мае 2018 года. Ему предъявлены обвинения по статье «Государственная измена» за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и действия, наносящие «вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины». Журналисту грозит до 15 лет заключения. Сам Вышинский заявлял, что его арестовали не затем, чтобы судить, а для шантажа с обменом.

Тема:
Украинский кризис 61
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