На Украине заговорили о перемирии с Москвой

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Помощник главы Незалежной убежден, что Россия и Украина не могут «жить в состоянии войны еще 100 лет».

Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов

Москва и Киев не могут жить в состоянии войны еще столетие. Такое заявление сделал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Как отметил чиновник, рано или поздно Незалежной придется договариваться с РФ о мире.

«Географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?» — пояснил он свою позицию во время интервью украинскому изданию «Левый берег».

При этом Шефир продолжает называть Россию «страной-агрессором», однако подчеркивает, что в ней есть «нормальные люди», наладить диалог с которыми он считает необходимым через информационное влияние — правда, не указывает, какого именно характера оно должно быть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина заявила о готовности обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.

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На Украине заговорили о перемирии с Москвой

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