Видео: пытавшегося подарить Меркель портрет мужчину полиция приняла за пикетчика

В Германии мужчина едва не оказался под арестом из-за подарка, который он подготовил для канцлера Ангелы Меркель. Выходец из Сирии принес в качестве презента огромный портрет немецкого политика.

Сириец по имени Омар нарисовал большой портрет Меркель. Картину мужчина надеялся вручить лично — поэтому в пятницу, 19 июля, он пришел к месту проведения пресс-конференции канцлера в Берлине. Как объяснил Омар, картину он написал в качестве подарка фрау Меркель на юбилей — 17 июля политику исполнилось 65 лет.

Однако полиция восприняла появление сирийца с изображением политического лидера страны как одиночный пикет. Вероятно, свою роль сыграло то, что подобные портреты канцлеров в Германии обычно размещают на стене коридора в Ведомстве федерального Канцлера после того, как те покидают занимаемую ими должность. Презент Омара совпал с этими картинами не только внушающим размером, но даже стилем рамы, которой он оформлен.

Срок полномочий Ангелы Меркель истекает в 2021 году. Однако многие опасаются, что канцлер уйдет в отставку раньше из-за странных приступов дрожи, которые стали регулярно охватывать женщину во время официальных мероприятий. Как ранее сообщал 5-tv.ru, во время премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Берлине в связи с самочувствием канцлера даже был изменен официальный протокол мероприятия.