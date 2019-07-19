Президент России Владимир Путин пообещал подарить радиоуправляемый Mercedes мальчику Диме из иркутского Тулуна, где в пятницу, 19 июля, работал в пункте временного размещения пострадавших от паводка. Одна из участниц рабочей встречи обратилась к Путину с просьбой поговорить с ребенком, который, по ее словам, очень давно ждал этого момента.

«Дима, что ты хотел меня спросить?» — тут же уточнил глава государства у Димы, на что тот пролепетал что-то о «машинке» на пульте управления.

«Машинку хочешь?» — переспросил Владимир Путин, а затем добавил, что «машинка будет». Президент пообещал вручить мальчику Mercedes.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин осмотрел с воздуха пострадавшие от паводка территории в Иркутской области.