Путин пообещал мальчику из Иркутской области радиоуправляемый Mercedes — видео

, 13:59 Видео 47

Глава государства в пятницу, 19 июля, работает в регионе.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 47

Президент России Владимир Путин пообещал подарить радиоуправляемый Mercedes мальчику Диме из иркутского Тулуна, где в пятницу, 19 июля, работал в пункте временного размещения пострадавших от паводка. Одна из участниц рабочей встречи обратилась к Путину с просьбой поговорить с ребенком, который, по ее словам, очень давно ждал этого момента.

«Дима, что ты хотел меня спросить?» — тут же уточнил глава государства у Димы, на что тот пролепетал что-то о «машинке» на пульте управления.

«Машинку хочешь?» — переспросил Владимир Путин, а затем добавил, что «машинка будет». Президент пообещал вручить мальчику Mercedes.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин осмотрел с воздуха пострадавшие от паводка территории в Иркутской области.

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