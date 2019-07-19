Путин не связывает паводок в Иркутской области со взрывными работами

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Глава государства развеял главный слух по поводу образовавшейся стихии.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 48

Президент России Владимир Путин опроверг слух о том, что паводок в Иркутской области спровоцировали взрывные работы. Об этом он заявил во время посещения региона в пятницу, 19 июля.

«Нет причин, связанных с какими-то работами», — сказал Путин в ответ на вопрос одной из участниц рабочей встречи.

Говоря об этом, он подчеркнул, что стихия не была бы столь масштабной, если бы не массовые незаконные рубки леса. Глава государства заверил, что борьба с подобными преступлениями будет продолжена. Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость строгого контроля за расходованием средств, выделяемых на ликвидацию последствий паводка и строительства нового жилья.

«Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом», — добавил он на встрече с пострадавшими.

В конце встречи президент резюмировал, что услышал обо всех проблемах жителей. В ближайшее время они будут решены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин также осмотрел с воздуха пострадавшие от паводка территории. 

Тема:
Паводок в Иркутской области 48
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