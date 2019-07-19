Путин недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области

Владимир Путин сегодня в Иркутской области лично проверяет, как устраняются последствия наводнения. Утром в пятницу, 19 июля, президент прилетел в Братск.

А сразу после отправился в Тулун, город который наиболее пострадал от паводков. Главе государства докладывали о ситуации не только чиновники, президент встретился с местными жителями. Сейчас все расселены в пунктах временного содержания. И сегодня же семьям начали выдавать сертификаты на новое жилье.

Всем живущим в пункте временного содержания помогали с того самого дня, как вода затопила города и деревни в Иркутской области тысяч волонтеров со всей России. В том числе из волонтерской организации студентов спасателей — они откачивают воду из домов, сушат их тепловыми пушками, помогают убирать мусор.

В поселке Пабережный они фактически спасли фельдшерский пункт — когда чиновники из местного минздрава на него посмотрели и молча уехали, добровольцы сами восстановили здание и уже начали строить новое крыльцо.

Путин не связывает паводок в Иркутской области со взрывными работами

После встречи с местными жителями и облета территории на вертолете Владимир Путин резко раскритиковал работы по ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что оповещение граждан, выдача гумпомощи и восстановление инфраструктуры и жилья организованы плохо.

Глава государства потребовал скорейшей оценки ущерба и выплаты компенсаций пострадавшим от стихии фермерам. Также он напомнил, что могие жители региона потеряли свои дачные и садовые участки и им тоже требуется помощь местных властей.

Также Путин обратил внимание на запрет в Земельном кодексе строительства жилых зон на территориях, подверженных подтоплению, и призвал как можно скорее составить список таковых и неуклонно соблюдать закон.

По завершении работ по ликвидации последствий паводка президент России пообещал лично приехать и проверить результат.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин во время встречи с местными жителями пообещал мальчику из Иркутской области радиоуправляемый Mercedes.