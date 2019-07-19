Путин недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области

, 17:17 Блог 17

Глава государства прибыл в пострадавший регион и перед совещанием с чиновниками.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 49

Владимир Путин сегодня в Иркутской области лично проверяет, как устраняются последствия наводнения. Утром в пятницу, 19 июля, президент прилетел в Братск.

А сразу после отправился в Тулун, город который наиболее пострадал от паводков. Главе государства докладывали о ситуации не только чиновники, президент встретился с местными жителями. Сейчас все расселены в пунктах временного содержания. И сегодня же семьям начали выдавать сертификаты на новое жилье.

Всем живущим в пункте временного содержания помогали с того самого дня, как вода затопила города и деревни в Иркутской области тысяч волонтеров со всей России. В том числе из волонтерской организации студентов спасателей — они откачивают воду из домов, сушат их тепловыми пушками, помогают убирать мусор.

В поселке Пабережный они фактически спасли фельдшерский пункт — когда чиновники из местного минздрава на него посмотрели и молча уехали, добровольцы сами восстановили здание и уже начали строить новое крыльцо.

Путин не связывает паводок в Иркутской области со взрывными работами

После встречи с местными жителями и облета территории на вертолете Владимир Путин резко раскритиковал работы по ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что оповещение граждан, выдача гумпомощи и восстановление инфраструктуры и жилья организованы плохо.

Глава государства потребовал скорейшей оценки ущерба и выплаты компенсаций пострадавшим от стихии фермерам. Также он напомнил, что могие жители региона потеряли свои дачные и садовые участки и им тоже требуется помощь местных властей. 

Также Путин обратил внимание на запрет в Земельном кодексе строительства жилых зон на территориях, подверженных подтоплению, и призвал как можно скорее составить список таковых и неуклонно соблюдать закон.

По завершении работ по ликвидации последствий паводка президент России пообещал лично приехать и проверить результат.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин во время встречи с местными жителями пообещал мальчику из Иркутской области радиоуправляемый Mercedes.

Тема:
Паводок в Иркутской области 49
19 июл
Путин не связывает паводок в Иркутской области со взрывными работами
19 июл
Путин пообещал мальчику из Иркутской области радиоуправляемый Mercedes — видео
19 июл
Путин с воздуха осмотрел пострадавшие от паводка территории в Иркутской области
19 июл
Видео: Путин осмотрел пострадавшие от наводнения территории Иркутской области
17 июл
Названа основная причина смертельного паводка в Иркутской области
15 июл
Около 3,5 тысяч домов предстоит отстроить в Иркутской области после паводка
15 июл
Видео: Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
14 июл
Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек
12 июл
Спасал свое имущество: На главу Нижнеудинского района завели уголовное дело
12 июл
В Иркутской области объявлен траур по погибшим от паводка

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +14°
62.87
0.04 70.79
0.18
Шесть знаков Зодиака, которые не могут смириться с разрывом отношений

Последние новости

17:28
«Не лежу кверху пузом!» Газманов раскрыл секрет вечной молодости — видео
17:17
Путин недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области
17:08
«Доступны и полезны всем»: В Минздраве рассказали, сколько ягод можно съесть
16:59
Алла Пугачева в восторге от экстравагантного шоу украинки Maruv
16:50
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» — видео
16:41
Видео: Столкновение иномарок на перекрестке в Петербурге сняли камеры наблюдения

Сейчас читают

«Что с животом?» 51-летняя Валерия не стесняется показывать фигуру в бикини
«Куда грудь пропала?»: Караулову раскритиковали за фото топлес с отдыха
Дочь Галкина и Пугачевой забавно рассказала, как сожгла 11 ккал — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги