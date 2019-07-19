Шнуров уверен — стихи за Собчак в ее соцсетях пишет Богомолов

, 19:41 225

Певец утверждает, что в стихотворном баттле на просторах Instagram он боролся не с ведущей, а с ее приятелем.

Фото : ТАСС / Александр Рюмин

Солист «Ленинграда» Сергей Шнуров утверждает, что вместо Ксении Собчак на баттле стихов, рифмы за ведущую выдумывал ее нынешний фаворит — режиссер Константин Богомолов. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — сказал музыкант.

Стихотворная дуэль между Шнуровым и Собчак началась в декабре 2018 года на платформе Instargam. Время от времени знаменитости обменивались колкостями и даже оскорблениями в адрес друг друга посредством рифм. Солист «Ленинграда» первым начал высмеивать в своих литературных произведениях телеведущую. Шнурову показалось смешным и лицемерным то, как Ксения Собчак — медийная личность — постоянно просит общественность не лезть в ее личную жизнь.

Шнуров и Собчак демонстрировали верх совершенства в искусстве оскорбления.

«Ни холодно, ни горячо.

Только проснулся. На натощак

Решил подумать ни о чем,

Можно сказать, что про Собчак», — язвил Шнуров.

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Ксения Собчак тогда решила, что нашла причину, по которой Шнуров стал критиковать ее.

«Думаю, всему виной новая привычка –

В каждой бочке новостной делать стих затычкой», — утверждала Ксения.

Злобными стишками звезды обменивались вплоть до апреля 2019 года. Неизвестно, почему именно сейчас Сергей Шнуров решил, что стихи за Собчак писал Богомолов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шнуров дал прощальный концерт на фестивале «Нашествие».

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