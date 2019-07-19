Известная российская телеведущая Тина Канделаки в 43 года может похвастаться потрясающей физической формой. Фотографии звезды в облегающих нарядах, как правило, вызывают у поклонников восторг. Однако, чтобы добиться такого результата, журналистке приходится работать над собой и заниматься в тренажерном зале. Силе и выдержке Канделаки многие могут только позавидовать, ведь даже в своем напряженном графике она находит время для занятий спортом.
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В пятницу, 19 июля, продюсер опубликовала видео со своей утренней тренировки. На кадрах ведущая качает мышцы спины, при этом поднимая груз на специальном тренажере.
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Только вот многие поклонники шутки Канделаки не оценили. Увидев фигуру журналистки в спортивном костюме, подписчики отметили, что она перестаралась и превратилась в настоящего качка, утратив всякую женственность.
Преданные фанаты выступили в защиту светской львицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Канделаки не постеснялась показать фото без ретуши.