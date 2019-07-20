Находящийся критическом состоянии после боя боксер Дадашев готовится к операции

Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, после завершения поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США был доставлен в больницу, сообщает Fightnews.com.

Бой, проходивший в Оксон Хилл, завершился поражением россиянина: после 11 раунда он отказался от продолжения поединка.

После окончания состязаний состояние Дадашева ухудшилось: он не смог пройти в раздевалку. В машине скорой помощи боксер потерял сознание. Сейчас спортсмен находится в больнице. Отмечается, что россиянину предстоит перенести операцию, поскольку врачи диагностировали у него отек мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего чемпиона мира по боксу в четырех весовых категориях Пернелла Уитакера сбил автомобиль в американском городе Вирджиния-Бич.