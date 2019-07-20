В партии Зеленского определились с кандидатурой спикера новой Рады

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После выборов 21 июля возглавить парламент может глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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Фото, видео : Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com, Facebook @Дмитрий Разумков

В партии Владимира Зеленского «Слуга народа» определись с главным претендентом на пост председателя Верховной рады после выборов, которые пройдут на Украине 21 июля. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к избирательному штабу партии, это глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков. По их словам, именно на нем была вся организационная работа еще во время президентской кампании и именно он больше всех заслужил этот пост.

Между тем глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко в интервью агентству не стал торопиться с выводами, однако отметил, что Разумков «сумел стать настоящим лидером команды» и вполне способен организовать работу Рады в случае избрания спикером.

«У нас есть хороший принцип — не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — сказал Корниенко.

Сам Разумков комментировать информацию отказался.

Дмитрию Разумкову 35 лет, он родился в городе Бердичев Житомирской области. Окончил Киевский институт международных отношений и Национальный университет государственной налоговой службы. Работал в сфере политтехнологий. В 2006 -2010 был членом «Партии регионов». К «команде Зе» присоединился осенью 2018 года. В мае возглавил созданную Владимиром Зеленским партию «Слуга народа». Во время президентской кампании в предвыборном штабе Зеленского курировал вопросы внутренней политики. На выборах в Верховную раду возглавляет список партии «Слуги народа».

Во время президентской кампании, как сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Разумков не исключал возможность урегулирования конфликта на востоке Украины по российскому плану действий.

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