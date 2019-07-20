«Тайный кошелек» Елизаветы II пополнился на 21 миллион фунтов стерлингов

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Доходы британской королевы от герцогства Ланкастер возросли в 2018 году на миллион и составили 21,7 миллиона фунтов стерлингов.

Фото : I-Images / www.globallookpress.com

Доходы королевы Великобритании Елизаветы II от ее частного владения — герцогства Ланкастер за год увеличились на миллион фунтов стерлингов и составили 21,7 миллиона. Всего же содержание монархини обошлось стране в 2018/19 финансовом году в 67 миллионов фунтов стерлингов, это примерно 5,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на обнародованный на днях новый отчет.

Как известно, герцогство Ланкастер по сути является коммерческой компанией, принадлежащей правящему монарху, который, однако, не имеет права продать его, но должен передать по наследству своему преемнику. Герцогство включает в себя около 18,5 гектаров земли в Англии и Уэльсе, на которых располагается историческая жилая и коммерческая недвижимость — в частности, отель «Савой» и лондонский Сомерсет-хаус. Основные доходы приносят сельскохозяйственные угодья и сдача в аренду земли и исторической недвижимости, а также финансовые инвестиции.

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Средства, которые получает от герцогства Ланкастер королева, поступают в так называемый «тайный кошелек», обеспечивая монарху частный источник дохода. Эти деньги Елизавета II имеет право тратить деньги по своему усмотрению и использовать их для поддержки членов своей семьи. Кстати, с 1992 года королева добровольно платит подоходный налог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какую сумму обошелся британским налогоплательщикам ремонт коттеджа Frogmore для принца Гарри и Меган Маркл.

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