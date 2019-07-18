Фото: Ольга Серябкина с павлином в руках порассуждала о «показушности» людей

, 7:08 Фото 234

Пользователи не оценили ни концепции снимков с птицей-альбиносом, ни наряда артистки, ни ее прически, ни рассуждений.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Ольга Серябкина озадачила поклонников неоднозначными фотографиями в новом образе. Экс-солистка группы SEREBRO не только предстала перед фолловерами с новой прической, но и решила попозировать с павлином-альбиносом.

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На снимках, которые Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram, она предстает с каре и челкой. Артистка позирует в светло-голубых рубашке и шортах, джинсовом корсете и будуарных тапочках, надетых на носок.

В описании снимков певица поделилась своими мыслями о публикациях «напоказ», отметив, что именно павлины являются для нее символом демонстративности. Поклонники в свою очередь отметили, что не сразу узнали Ольгу с новой стрижкой, а концепцию фотосессии многие и вовсе не поняли.

Instagram @serebro_official

«Максимально странные фото.»

«Сначала не понял, что это ты. Но круто.»

«Блин, я не сразу узнала! На Ахматову похожа!»

«Птицу отпусти, она-то здесь причем?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Серябкина ткнула своей пяткой в лицо фанатам.

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