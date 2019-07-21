Фото: Футболист «Ливерпуля» со вздувшимися венами на руках удивил болельщиков

Фото полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера, сделанное во время одной из тренировок, вызвало вопросы у болельщиков. На снимке, опубликованном в сети, футболист выполняет одно из упражнений. При этом вздувшиеся вены на его руках удивили фанатов.

Instagram @jamesmilnerofficial

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Одни пользователи тут же прозвали спортсмена «соковыжималкой», другие стали сравнивать его с Халком, а кто-то задумался о том, какие препараты принимает хавбек.

«Монстр!»

«Терминатор!»

«Твоя рука размером с мое бедро»

«Халк!»

«Что он ел в межсезонье? Гвозди?» — комментируют фанаты спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рассказала жена умирающего экс-игрока «Зенита» о его состоянии.