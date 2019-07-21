Видео: Автомобиль рухнул в яму после размыва участка федеральной трассы «Амур»

Яма глубиной около двух метров и до десяти метров по периметру образовалась на участке федеральной трассы «Амур» между Читой и Хабаровском в районе Сковородино Амурской области. Дорожное полотно размыло из-за сильных ливней.

В воскресенье, 21 июля, в образовавшийся провал рухнул легковой автомобиль Toyota Vitz, пострадали водитель и пассажир. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в региональном главке МЧС России.

5-tv.ru

Сейчас движение по дороге перекрыто. Объезд участка невозможен, потому за пару часов на дороге образовалась внушительная пробка. Чтобы восстановить движение, сотрудники дорожных служб начали работы по восстановлению полотна. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, специалисты оперативной группы ГО и ЧС Сковородино, пожарные поселка под названием Ерофей Павлович.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате ДТП с маршруткой в Петербурге пассажир вылетел на проезжую часть.