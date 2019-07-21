Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью

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Королевский эксперт рассказала об ужасных отношениях королевской особы с родительницей.

Фото : CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Королевский эксперт Ингрид Сьюард, написавшая книгу «Королева и Ди: нерассказанная история» поделилась подробностями жизни принцессы Дианы. О том, что у королевской особы не складывались отношения с принцем Чарльзом, общественности уже давно известно. Однако, как оказалось, конфликт у Дианы возник не только с супругом.

За месяц до своей трагической гибели «Леди Ди» перестала общаться со своей матерью и на вопросы об отношениях с родительницей отвечала довольно резко, не сдерживая эмоций, пишет Starhit.

«Когда я спросила ее, что думает ее мать по поводу ее жизни, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: «Я никогда ничего ей не рассказываю!» — вспомнила писательница.

Что стало причиной разногласий принцессы Дианы с матерью, Сьюард точно не знает, однако предполагает, что на семейных отношениях мог сказаться развод родителей королевской особы.

Принцесса Диана погибла в автомобильной аварии в ночь на 31 августа 1997 года через год после развода с принцем Чарльзом. Ей было 36 лет. Диана считалась самой популярной женщиной мира. Ее называли «Леди Ди», «народной принцессой», «королевой сердец».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принцесса Диана поборола страх перед папарацци.

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Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью

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