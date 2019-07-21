Певица Согдиана не хочет рожать третьего ребенка за границей

Певица Согдиана скоро станет мамой в третий раз. Пол будущего ребенка 35-летняя экс-участница «Фабрики звезд» пока не раскрывает. Однако артистка рассказала, что собирается рожать в Москве, как и двух предыдущих детей. Звезда считает, что перелеты и переезды могут плохо сказаться как на маме, так и на малыше в утробе, сообщает Teleprogramma.pro.

Согдиана не разделяет мнения тех, кто предпочитает рожать за границей, она обратится к знакомому специалисту в столице. Последние недели перед родами певица проведет также в Москве.

Артистка призналась, что третья беременность протекает у нее по-другому, нежели две предыдущие. Сейчас знаменитость стала более чувствительной, у нее часто меняется настроение.

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О своем супруге Максиме Согдиана предпочитает не распространяться. Известно лишь, что он является госслужащим. Тайную свадьбу они сыграли в прошлом году.

У певицы есть двое сыновей от предыдущих браков. Сын Арджуан родился в отношениях с индийским бизнесменом Раманом Говиндой, с которым они прожили два года. Второй раз Согдиана вышла замуж за олигарха Башира Куштова, у них появился сын Микаил. Пара рассталась также через пару лет.

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