«Мы любим тебя!» Анна Седокова трогательно поздравила дочку с днем рождения

, 18:29 Фото 299

Певица опубликовала милый текст, в котором призналась — она готова ради малышки на все.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Дочь Анны Седоковой — Моника — 19 июля отпраздновала свое восьмилетие. Звездная мама поспешила поздравить малышку с днем рождения и попросила подписчиков в Instagram к ней присоединиться.

Певица утверждает — она готова ради дочки на все. Артистка может преодолевать тысячи километров и спать много ночей, сидя в самолете, много работать, лишь бы только видеть улыбку Моники.

«Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов „Я так тебя люблю“. Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно сильно и никакие проблемы не разорвут нашу связь!» — написала о дочке исполнительница.

Instagram @annasedokova

Анна Седокова попросила подписчиков оставить Монике пожелания, а позже пообещала зачитать их девочке.

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«Будь счастлива! В твоей жизни обязательно все будет замечательно. Мама твоя большая умничка, у вас все должно быть только хорошо!»

«Пусть у нее будет детство ярким и жизнь тоже. Здоровья этой маленькой крошке и исполнения ее мечт. Ну, а тебе, дорогая, терпения»;

«Реально солнечная девочка! Я могу пожелать ей только самого крепкого здоровья. А все остальное приложится!» — пишут фанаты.

У 36-летней Анны Седоковой трое детей: четырнадцатилетняя Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний Гектор. С отцом средней дочери — Максимом Чернявским — артистка развелась. Девочка проживает с папой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова призналась — она тратит больше миллиона в месяц.

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