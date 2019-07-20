«Мы любим тебя!» Анна Седокова трогательно поздравила дочку с днем рождения

Дочь Анны Седоковой — Моника — 19 июля отпраздновала свое восьмилетие. Звездная мама поспешила поздравить малышку с днем рождения и попросила подписчиков в Instagram к ней присоединиться.

Певица утверждает — она готова ради дочки на все. Артистка может преодолевать тысячи километров и спать много ночей, сидя в самолете, много работать, лишь бы только видеть улыбку Моники.

«Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов „Я так тебя люблю“. Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно сильно и никакие проблемы не разорвут нашу связь! » — написала о дочке исполнительница.

Instagram @annasedokova