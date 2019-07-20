«Мы любим тебя!» Анна Седокова трогательно поздравила дочку с днем рождения

Дочь Анны Седоковой — Моника — 19 июля отпраздновала свое восьмилетие. Звездная мама поспешила поздравить малышку с днем рождения и попросила подписчиков в Instagram к ней присоединиться.
Певица утверждает — она готова ради дочки на все. Артистка может преодолевать тысячи километров и спать много ночей, сидя в самолете, много работать, лишь бы только видеть улыбку Моники.
Анна Седокова попросила подписчиков оставить Монике пожелания, а позже пообещала зачитать их девочке.
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«Будь счастлива! В твоей жизни обязательно все будет замечательно. Мама твоя большая умничка, у вас все должно быть только хорошо!»
«Пусть у нее будет детство ярким и жизнь тоже. Здоровья этой маленькой крошке и исполнения ее мечт. Ну, а тебе, дорогая, терпения»;
«Реально солнечная девочка! Я могу пожелать ей только самого крепкого здоровья. А все остальное приложится!» — пишут фанаты.
У 36-летней Анны Седоковой трое детей: четырнадцатилетняя Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний Гектор. С отцом средней дочери — Максимом Чернявским — артистка развелась. Девочка проживает с папой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова призналась — она тратит больше миллиона в месяц.