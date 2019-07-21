Стало известно, кого сыграет Анджелина Джоли в новом фильме Marvel

Голливудская звезда Анджелина Джоли рассказала, кого она сыграет в новом фильме в киновселенной Marvel. Секреты работы в картине «Вечные» актриса раскрыла на фестивале Comic-Con, который прошел в Сан-Диего. Там Джоли появилась совершенно неожиданно для гостей, сообщает Газета.ру со ссылкой на Entertainment Weekly.

Анджелина Джоли заявила, что теперь ей придется работать еще усерднее, так как если ты являешься частью киновселенной Marvel, то нужно выкладываться на все сто процентов.

В «Вечных» американская знаменитость сыграет Тену. Фильм повествует о расе суперлюдей, которым предстоит защитить Землю от разрушителей. Премьера фильма назначена на 6 ноября 2020 года.

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Ранее бывшая няня детей Джоли рассказала о том, как мать избаловала детей. По словам женщины, которая работала в семье еще до развода актеров, Анджелина разрешала подросткам практически все и старалась быть «крутой мамой».