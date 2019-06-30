Разрешала им все: бывшая няня детей Джоли о том, как мать избаловала детей

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По словам женщины, которая занималась воспитанием шестерых детей Питта и Джоли, мать разрешала им даже выпить немного вина.

Фото : Instagram @angelinajolieofficial

Бывшая няня детей Джоли и Питта в интервью изданию OK! рассказала о некоторых особенностях воспитания подростков звездными родителями. По словам женщины, которая проработала в семье еще до развода актеров, Анджелина разрешала подросткам практически все и старалась быть «крутой мамой».

Однако у голливудской актрисы часто случались перепады в настроении, что не могло не влиять на ее отношения с семьей.

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Кроме этого Джоли не считали зазорным дать детишкам немного вина. Знал ли об этом их звездный папа неизвестно.

Анджелина Джоли и Брэд Питт очень долго и мучительно воевали за опеку над своими шестью детьми. В итоге подростки остались с матерью, но видеться с отцом им не запрещено. Сама Джоли очень часто берет детей на разные светские мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола.

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