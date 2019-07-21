Убийство пятилетнего россиянина в Польше могло быть подготовлено

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Глава семьи Жуковских после ссоры с матерью Давида взял отпуск за несколько дней до трагических событий.

Фото : Twitter @rdcpolskieradio

Польские СМИ выяснили некоторые подробности трагической драмы в семье Жуковских в польском городке Гродзиск-Мазовецкий, пишет «МК».

10 июля 2019 года тело главы семейства Павла было обнаружено на железнодорожном переезде. Его пятилетний сын Давид был объявлен в розыск. К сожалению, десятидневные поиски ребенка закончились неутешительно — мальчик был обнаружен мертвым.

Журналистам удалось узнать некоторые детали, которые могут пролить свет на потрясшую всю Польшу трагедию. Выяснилось, что примерно месяц до роковых событий Павел Жуковский увяз в серьезных долгах, играя в азартные игры. На этой почве он поссорился с матерью своего ребенка — гражданкой России. Женщина даже писала в прокуратуру, жалуясь на «психологическое насилие» со стороны Павла.

По некоторым данным, мать Давида собиралась лишить отца родительских прав. Не исключено, именно это привело к трагическим последствиям. Павел Жуковский болезненно воспринял эту новость и начал готовить месть. В полиции уверены, Павел взял отпуск и начал готовить план. Ранее от мужчины с дочерью ушла гражданка Украины.

10 июля Жуковский должен был отвезти сына к матери в Варшаву, однако так и не приехал. Позже его тело было обнаружено на железной дороге, недалеко был найден автомобиль, однако мальчика в нем не было. Давида искали практически всей страной, однако итог поисков ребенка подтвердил самые неутешительные опасения. Где именно нашли его тело, полиция пока не раскрывает.

В МВД не исключают, что отец Давида был наркозависимым. Это помогут установить судебно-медицинские эксперты. Тем временем родственники Павла Жуковского похоронили мужчину 19 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об окончании поисков пятилетнего россиянина в Польше.

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