Суд арестовал обвиняемого в нападении на глухонемых в метро Петербурга

Мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на глухонемых пассажиров в метро Петербурга, арестовали. Информация об этом в воскресенье, 21 июля, появилась на Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как отмечается в сообщении, Фетулах Гамдулаев пробудет под арестом до 18 сентября 2019 года. Сам обвиняемый во время судебного заседания мужчина заявил, что нож он достал в целях самообороны и после происшествия оформил явку с повинной.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в пятницу, 19 июля, на пассажиров петербургского метрополитена на станции «Пушкинская» было совершено нападение. По словам очевидцев происшествия, причиной конфликта стало то, что из-за проблем со слухом пострадавшие не ответили на вопрос, заданный мужчиной.