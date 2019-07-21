«Рука в гипсе и свежая ссадина» — мать набросилась на своего сына в Москве

, 18:49 Видео 155

Инцидент произошел в банке у метро «Бауманская».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : imagebroker/Ulrich Niehoff / www.globallookpress.com, Instagram @podslushano_v_moscow

Следственный комитет заинтересовался историей с избиением ребенка в Басманном районе столицы, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Поводом для этого послужило заявление сотрудницы банка, где 18 июля произошел инцидент. Женщина сообщила, что мать с мальчиком пяти-шести лет пришла в офис, чтобы оформить карту.

«У мальчика была рука в гипсе и свежая ссадина на лице. Она хотела оформить бесплатно банковскую карту, но ей в этом отказали», — сообщила заявительница.

По ее словам, поводом для рукоприкладства стал отказ ребенка взять пакет. После этого женщина несколько раз ударила сына по лицу. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Избиение продолжилось и на улице.

«Женщина принялась хаотично избивать ребенка по лицу, отталкивать его ногами, выкручивать руки (напомню рука в гипсе), вырывать волосы на голове», — отметила сотрудница банка.

При этом ребенок не кричал и не убегал, а лишь пытался остановить удары. Опасаясь того, что насилие в семье является регулярным, свидетельница обратились в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об страшных увечьях, которые своей племяннице нанесла жительница Ингушетии.

Читайте также

+23° Днём +24°
Ночью +12°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Последние новости

19:44
Фото: купальник «русской Кардашьян» едва не разорвался на ее бюсте
19:32
Полиция начала зачистку блокированных протестующими кварталов в Гонконге — видео
19:20
«Как-то маловато»: Собчак считает миллион долларов небольшими деньгами
19:11
Суд арестовал обвиняемого в нападении на глухонемых в метро Петербурга
19:00
Букмекеры принимают ставки на каминг-аут Криштиану Роналду
18:49
«Рука в гипсе и свежая ссадина» — мать набросилась на своего сына в Москве

Сейчас читают

Константин Хабенский впервые показал свою маленькую дочь — фото
Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов
Максим Галкин с голым торсом нашел сокровища на пляже Юрмалы

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги