Следственный комитет заинтересовался историей с избиением ребенка в Басманном районе столицы, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Поводом для этого послужило заявление сотрудницы банка, где 18 июля произошел инцидент. Женщина сообщила, что мать с мальчиком пяти-шести лет пришла в офис, чтобы оформить карту.

«У мальчика была рука в гипсе и свежая ссадина на лице. Она хотела оформить бесплатно банковскую карту, но ей в этом отказали», — сообщила заявительница.

По ее словам, поводом для рукоприкладства стал отказ ребенка взять пакет. После этого женщина несколько раз ударила сына по лицу. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Избиение продолжилось и на улице.

«Женщина принялась хаотично избивать ребенка по лицу, отталкивать его ногами, выкручивать руки (напомню рука в гипсе), вырывать волосы на голове», — отметила сотрудница банка.

При этом ребенок не кричал и не убегал, а лишь пытался остановить удары. Опасаясь того, что насилие в семье является регулярным, свидетельница обратились в правоохранительные органы.

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