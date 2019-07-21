Задержанный Ираном британский танкер получал противоречивые указания

Консалтинговая компания Dryad Global опубликовала запись переговоров британского танкера Stena Impero, который был задержан силами иранского Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
С экипажем транспортного судна связывался представитель КСИР:
«Подчинитесь указаниям, и вы будете в безопасности. Измените свой курс на 360 градусов».
На связь с танкером вышел британский фрегат HMS Montrose и позволил судну продолжить движение:
«Сэр, я повторяю, поскольку вы осуществляете транзитный проход в международном проливе, по международному праву ваш проход не должен нарушать правила».
19 июля иранские военные задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.