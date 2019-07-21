Задержанный Ираном британский танкер получал противоречивые указания

, 21:26 200

Запись переговоров экипажа судна Stena Impero с КСИР и британским фрегатом HMS Montrose опубликована в сети.

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Фото, видео : REUTERS, Twitter @GlobalDryad

Консалтинговая компания Dryad Global опубликовала запись переговоров британского танкера Stena Impero, который был задержан силами иранского Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.

С экипажем транспортного судна связывался представитель КСИР:

«Подчинитесь указаниям, и вы будете в безопасности. Измените свой курс на 360 градусов».

На связь с танкером вышел британский фрегат HMS Montrose и позволил судну продолжить движение:

«Сэр, я повторяю, поскольку вы осуществляете транзитный проход в международном проливе, по международному праву ваш проход не должен нарушать правила».

19 июля иранские военные задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. 

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Задержанный Ираном британский танкер получал противоречивые указания

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