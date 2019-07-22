«Бомба!» Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото

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Певица опубликовала в Instagram нетипичный для нее снимок.

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Фото, видео : Instagram @jasmin

Певица Жасмин стала все чаще удивлять поклонников смелыми снимками. Артистка поделилась в instagram фотографией, на которой оголила плечи.

«Спокойной ночи, мои дорогие», — написала Жасмин.

Instagram @jasmin

Поклонники же в ответ на это признались, что покой им после увиденного будет только сниться.

«Бомба!» — прокомментировал один из них.

«Боже, какая фотка», — добавил другой.

«Ну, и какой же теперь сон?» — возмутился пользователь.

«Красотка!» — не сдержался очередной юзер.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица шокировала поклонников еще более вызывающим снимком.

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