«Бомба!» Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото

Певица Жасмин стала все чаще удивлять поклонников смелыми снимками. Артистка поделилась в instagram фотографией, на которой оголила плечи.
«Спокойной ночи, мои дорогие», — написала Жасмин.
Поклонники же в ответ на это признались, что покой им после увиденного будет только сниться.
«Бомба!» — прокомментировал один из них.
«Боже, какая фотка», — добавил другой.
«Ну, и какой же теперь сон?» — возмутился пользователь.
«Красотка!» — не сдержался очередной юзер.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица шокировала поклонников еще более вызывающим снимком.