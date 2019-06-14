Фото полуголой Жасмин шокировало поклонников

Певица Жасмин шокировала поклонников непривычном для нее откровенным снимком. Артистка выложила в Instagram фотографию, на которой она позирует в полураздетом виде. На Жасмин одеты только боди и болеро.

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«Такая была скромная, хорошая женщина, а превратилась бог знает в кого, ужасное фото», — высказался в комментариях один из поклонников.

«Единственная была среди дам шоу-бизнеса, которая не оголилась. Но вот туда же, а жаль», — добавил другой.

«Чем меньше таланта — тем больше оголенного тела!» — сделал «выводы» пользователь.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы, упрекнув остальных юзеров в том, что они слишком требовательны к окружающим.

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