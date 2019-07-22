«Как ангелочки»: Ким Кардашьян сняла на фото спящих сыновей — фото

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Американская телезвезда и супруга Канье Уэста опубликовала трогательный снимок своих детей.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Телезвезда и модель, получившая большую известность благодаря своим пышным формам, опубликовала в Instagram фотографию своих спящих сыновей — трехлетнего Сейнта и двухмесячного Псалма. Мальчики лежат в детской кроватке рядом и, как заметили пользователи социальной сети, похожи на ангелочков.

Подпись под фото Кардашьян еще больше умилила ее поклонников.

«Сейнт сказал, что притворится спящим рядом с братом. Он всегда просит меня запечатлеть важный для него момент. Вы не представляете, какие сладкие они ― мои мальчики», — поделилась знаменитость.

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Ким Кардашьян многодетная мать, однако снимками своих малышей радует подписчиков не часто. В браке с рэпером Канье Уэстом у телезвезды родились двое мальчиков и две девочки — годовалая Чикаго и шестилетняя Норд. Младшие наследники звездного семейства появились на свет от суррогатной матери. Дело в том, что врачи запретили Ким рожать, так как, по словам медиков, модель не сможет больше самостоятельно выносить ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своей второй беременности.

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