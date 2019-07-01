Видео: Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своей второй беременности

, 13:59 Видео 594

Поклонники расслышали признание модели, что она ждет второго ребенка, в ролике Хлои Кардашьян.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер отреагировала на слухи о своей беременности, опубликовав в своем Instagram сексуальное селфи, на котором демонстрирует абсолютно плоский живот. На снимках сестра Ким Кардашьян позирует со своей полуторагодовалой дочкой Сторми, обе одеты в одинаковые пестрые облегающие платья.

Instagram @kyliejenner

Как пишет Mirror, публикация стала своеобразным ответом на слухи, которые пошли в сети несколько дней назад. Поводом послужил видеоролик, снятый Хлоей Кардашьян. Поклонники 21-летней Дженнер были шокированы, услышав на записи «признание» Кайли, что она якобы ждет второго ребенка. Однако теперь звезда недвусмысленно намекнула, что им это послышалось.

Видео: Лиза и Гарри Галкины умилили фанатов признанием папе в любви

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции поклонников на пикантные снимки, сделанные во время велопрогулки Кайли Дженнер с подругой Анастасией.

Читайте также

+26° Днём +22°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Последние новости

15:14
Три человека погибли в результате ДТП под Брянском
15:10
Роза Сябитова поразила поклонников фото «до и после»
14:53
Андрей Малахов поведал о болезни маленького сына
14:45
В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России
14:36
Видео: В сети обсуждают проезд машины Аллы Пугачевой по перрону
14:29
Путин «играет мускулами» и демонстрирует мощь российской армии — Focus

Сейчас читают

Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром
«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха
«Я все делаю правильно»: Ольга Бузова рассуждает о своей жизни — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге