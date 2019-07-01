Видео: Кайли Дженнер прокомментировала слухи о своей второй беременности

Кайли Дженнер отреагировала на слухи о своей беременности, опубликовав в своем Instagram сексуальное селфи, на котором демонстрирует абсолютно плоский живот. На снимках сестра Ким Кардашьян позирует со своей полуторагодовалой дочкой Сторми, обе одеты в одинаковые пестрые облегающие платья.

Instagram @kyliejenner

Как пишет Mirror, публикация стала своеобразным ответом на слухи, которые пошли в сети несколько дней назад. Поводом послужил видеоролик, снятый Хлоей Кардашьян. Поклонники 21-летней Дженнер были шокированы, услышав на записи «признание» Кайли, что она якобы ждет второго ребенка. Однако теперь звезда недвусмысленно намекнула, что им это послышалось.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции поклонников на пикантные снимки, сделанные во время велопрогулки Кайли Дженнер с подругой Анастасией.