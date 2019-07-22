Трамплин к Марсу: в США намерены отправить астронавтов на Луну и оставить их там

В США планируют экспедицию, в рамках которой американские космонавты на непродолжительное время останутся на Луне, чтобы изучить спутник Земли, передает телеканал CBS News со ссылкой на вице-президента страны Майка Пенса.

«На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит — мы останемся на ней» , — заявил Пенс, пояснив, что таким образом США надеются приблизить момент отправки человека на Марс.

«Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне», — отметил вице-президент.

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В ближайшее время США собираются восстановить свернутую при Бараке Обаме лунную программу. Однако при этом, по словам главы НАСА Джима Брайденстайна, страна все еще не рискует высадиться на Красной планете даже в 2024 году, так что планы, озвученные Майком Пенсом наверняка осуществятся еще нескоро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, который пообещал установить на Марсе американский флаг.