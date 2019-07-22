Трамплин к Марсу: в США намерены отправить астронавтов на Луну и оставить их там

В США планируют экспедицию, в рамках которой американские космонавты на непродолжительное время останутся на Луне, чтобы изучить спутник Земли, передает телеканал CBS News со ссылкой на вице-президента страны Майка Пенса.
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!
В ближайшее время США собираются восстановить свернутую при Бараке Обаме лунную программу. Однако при этом, по словам главы НАСА Джима Брайденстайна, страна все еще не рискует высадиться на Красной планете даже в 2024 году, так что планы, озвученные Майком Пенсом наверняка осуществятся еще нескоро.
Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, который пообещал установить на Марсе американский флаг.