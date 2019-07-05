Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе. С таким заявлением он выступил на мероприятии «Салют Америке», приуроченном ко Дню независимости страны.

«Мы собираемся обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе», — цитирует американского лидера ТАСС.

Таким образом, Трамп дал понять, что в ближайшее время собирается восстановить свернутую при Бараке Обаме лунную программу. В конце 2018 года он подписал соответствующее распоряжение. Пятьдесят лет назад, в июле 1969 года, астронавты США первыми высадились на Луне и установили там флаг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Америке впервые в истории страны сожгли флаг. Это произошло прямо у стен Белого дома.