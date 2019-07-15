Глава НАСА объяснил, почему США не смогли вернуться на Луну

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Джим Брайденстайн рассказал о рисках Соединенных Штатов.

Фото : www.globallookpress.com © Consolidated Nasa

США не смогли вернуться на Луну из-за политических рисков, связанных с отсутствием должного финансирования космических проектов. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

«Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе», сказал Брайденстайн.

Глава НАСА также сообщил, что в 1990 и 2000 годах Соединенные Штаты пытались вернуться на Луну и высадиться на Марсе, но данные программы требовали слишком больших финансовых затрат. По этим причинам страна не рискует высадиться на Красной планете и в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах установить национальный флаг на Марсе. Таким образом, американский лидер дал понять, что в ближайшее время собирается восстановить свернутую при Бараке Обаме лунную программу.

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