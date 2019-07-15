Глава НАСА объяснил, почему США не смогли вернуться на Луну

США не смогли вернуться на Луну из-за политических рисков, связанных с отсутствием должного финансирования космических проектов. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

«Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе», — сказал Брайденстайн.

Глава НАСА также сообщил, что в 1990 и 2000 годах Соединенные Штаты пытались вернуться на Луну и высадиться на Марсе, но данные программы требовали слишком больших финансовых затрат. По этим причинам страна не рискует высадиться на Красной планете и в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах установить национальный флаг на Марсе. Таким образом, американский лидер дал понять, что в ближайшее время собирается восстановить свернутую при Бараке Обаме лунную программу.