Фото: «русская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в наряде с глубоким декольте

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, прославившаяся своими пышными формами, продолжает завоевывать любовь поклонников, публикуя соблазнительные фото. У «русской Кардашьян» уже более десяти миллионов подписчиков, и их число постоянно растет.

Фанаты в восторге от фигуры девушки и считают объемные бедра и грудь ее большим достоинством. Сама Квитко, в свою очередь, часто дает повод любоваться своим телом, выбирая довольно откровенные наряды, подчеркивающие ее «аппетитные» формы.

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На этот раз модель произвела фурор в сети, выложив снимок в наряде с крайне глубоким декольте. В комментариях поклонники отметили, что не могли отвести глаз от пышной груди блогера.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Горячо!»

«Ух, какая жаркая».

«Каждый день любуюсь вами!»

«Шикарная женщина!»

«Какая грудь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко порадовала подписчиков фотографией в бикини.