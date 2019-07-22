Фото: «русская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в наряде с глубоким декольте

, 9:12 Фото 329

Поклонники не могли отвести глаз от «аппетитных форм» модели.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, прославившаяся своими пышными формами, продолжает завоевывать любовь поклонников, публикуя соблазнительные фото. У «русской Кардашьян» уже более десяти миллионов подписчиков, и их число постоянно растет.

Фанаты в восторге от фигуры девушки и считают объемные бедра и грудь ее большим достоинством. Сама Квитко, в свою очередь, часто дает повод любоваться своим телом, выбирая довольно откровенные наряды, подчеркивающие ее «аппетитные» формы.

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

На этот раз модель произвела фурор в сети, выложив снимок в наряде с крайне глубоким декольте. В комментариях поклонники отметили, что не могли отвести глаз от пышной груди блогера.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Горячо!»

«Ух, какая жаркая».

«Каждый день любуюсь вами!»

«Шикарная женщина!»

«Какая грудь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко порадовала подписчиков фотографией в бикини.

Читайте также

+19° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

9:26
Сотрудничество с МВФ может стать «могилой» для Зеленского
9:12
Фото: «русская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в наряде с глубоким декольте
8:52
Беременная женщина погибла в аварии со «скорой» в Иркутской области — видео
8:42
Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной
8:34
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
8:25
Какой праздник отмечают 22 июля и что принято делать в этот день

Сейчас читают

«Бомба!» Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы
Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги