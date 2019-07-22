Фото: «русская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в наряде с глубоким декольте

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, прославившаяся своими пышными формами, продолжает завоевывать любовь поклонников, публикуя соблазнительные фото. У «русской Кардашьян» уже более десяти миллионов подписчиков, и их число постоянно растет.
Фанаты в восторге от фигуры девушки и считают объемные бедра и грудь ее большим достоинством. Сама Квитко, в свою очередь, часто дает повод любоваться своим телом, выбирая довольно откровенные наряды, подчеркивающие ее «аппетитные» формы.
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!
На этот раз модель произвела фурор в сети, выложив снимок в наряде с крайне глубоким декольте. В комментариях поклонники отметили, что не могли отвести глаз от пышной груди блогера.
«Горячо!»
«Ух, какая жаркая».
«Каждый день любуюсь вами!»
«Шикарная женщина!»
«Какая грудь!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко порадовала подписчиков фотографией в бикини.