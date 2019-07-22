В горах КБР продолжаются поиски пропавших петербуржцев

, 11:19 Эфирная новость 57

Спасатели пока не могут добраться до ущелья Укю, где могут находиться спортсмены, из-за поднявшейся метели.

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Фото, видео : Пятый канал, risk.ru

В Кабардино-Балкарии в понедельник, 22 июля, продолжается поисково-спасательная операция. На горе Урал в ущелье Укю пропали два альпиниста из Петербурга.

По предварительной информации они сорвались со скалы и погибли. Оба спортсмена — профессиональные альпинисты, за плечами у которых десятки восхождений.

Они шли по маршруту высокой категории сложности. Информацию о происшествии сообщили спортсмены, которые шли следом за ними. Сейчас к месту происшествия пытаются добраться спасатели высокогорного поискового отряда МЧС.

Ранее 5-tv.ru публиковал имена сорвавшихся с горы петербуржцев.

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