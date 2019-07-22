Российские дипломаты добиваются встречи с россиянами на задержанном танкере

, 11:47 Эфирная новость 48

Моряки пока не могут сойти на берег и созвониться с родственниками.

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Фото, видео : Пятый канал, Mizan News Agency/ WANA Handout via REUTERS

Российские дипломаты добиваются встречи с россиянами с задержанного Ираном танкера. Экипаж, в том числе трое наших соотечественников, находится на борту. С моряками все в порядке, но они пока не могут сойти на берег или связаться с родственниками.

Британский танкер был задержан в Ормузском проливе в пятницу. Иран заявил, что судно столкнулось с рыболовецкой шхуной, при этом на судне был выключен приемник автоматической системы распознавания, экипаж не реагировал на предупреждения береговой охраны.

В небе зависли иранские вертолеты, судно окружили катера и сопроводили в порт для проверки. Государственное телевидение Ирана показало кадры задержанного танкера. На них видно, что британский флаг с судна сняли, и заменили его на иранский стяг. Лондон назвал действия Тегерана недопустимыми и пригрозил самыми серьезными последствиями.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, один из моряков, находящихся на танкере — электромеханик из Санкт-Петербурга.

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