Western Union ограничила переводы из России за границу

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Нововведение не коснулось только направлений — Казахстан, Киргизия, Китай и Вьетнам.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Одна из крупнейших систем денежных переводов Western Union, которая работает в России, с понедельника, 22 июля, ограничила размер перевода за границу. Сообщает РИА Новости.

В частности, теперь в течение 30 календарных дней возможно отправить перевод на сумму не более 600 тысяч рублей. Нововведение не коснулось только направлений — Казахстан, Киргизия, Китай и Вьетнам. У них свои правила, введенные еще 16 апреля 2019 года: можно перевести в месяц не более ста тысяч рублей.

«Во все остальные страны в течение 30 дней действует лимит 600 тысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня», — заявили в Western Union.

Компания объяснила новые правилами «минимизацией рисков использования системы в противоправных целях», а также исполнением норм законодательства по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Сбербанк» запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые.

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