Видео: на востоке Лондона полыхает торговый центр

Крупный пожар полыхает в торговом центре The Mall районе Уолтэмстоу в Лондоне. Возгорание произошло около 7:40 по местному времени (9:40 по московскому) в понедельник, 22 июля.

На видео, которые публикуют очевидцы и пожарная служба города, видна крыша горящего здания и огромные столбы пламени, поднимающиеся над ней. От места пожара клубами валит черный дым.

Twenty fire engines and around 125 firefighters are now at the scene of the shopping centre fire in #Walthamstow https://t.co/IbEVilJqTu pic.twitter.com/Jb60ktGXnY