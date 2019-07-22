Укус гадюки оказался смертельным для жителя Челябинской области

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Мужчину не смогли спасти из-за отсутствия в больнице нужного противоядия.

Фото : © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В Челябинской области из-за укуса гадюки скончался 46-летний мужчина. Его можно было спасти, но в районной больнице не оказалось нужного противоядия — лекарство для укушенного доставили в медучреждение только в день его похорон.

Эдуард Боровиков занимался разведением лошадей. Как сообщил брат покойного, в тот день он отвязывал от колышка коня — и находившаяся в траве гадюка укусила его за руку. Мужчина сразу вызвал скорую, которая доставила его в больницу. Однако в медучреждении помочь ничем не могли — не было противоядия.

В Региональном Минздраве подтвердили, что лекарство в больницу доставили на следующий день, однако к тому времени пациент уже скончался.

«Через врачебную комиссию учреждения было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки обыкновенной. Сыворотку в районную больницу села Долгодеревенское поставили 18 июля. Несмотря на проводимое лечение, состояние больного прогрессивно ухудшалось — 17 июля в 22.00 наступила остановка дыхания и кровообращения, в 22.30 констатирована смерть пациента», — говорится в опубликованном ведомстве сообщении.

При этом в Минздраве обращают внимание на то, что мужчина уже при поступлении находился в тяжелом состоянии на фоне хронической патологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ядовитая змея покусала мужчину в Подмосковье.

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