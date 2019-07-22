Племянник Пугачевой хочет вернуть права на отцовство

, 14:12 Фото 273

Владислав хочет, чтобы ребенок носил его фамилию, и за помощью намерен обратиться к знаменитой родственнице.

Фото : © РИА Новости / Евгения Новоженина

Племянник Примадонны российской эстрады Владислав Пугачев хочет вернуть права на отцовство. Ребенка, которого ему родила Виктория Фадеева в 2011 году, усыновила другая семья, и, узнав об этой новости, молодой человек был шокирован и решил исправить положение.

Дело в том, что когда наследник Влада Женя был еще совсем маленьким, родители не могли обеспечить его необходимой заботой и вниманием, поскольку сами страдали от пагубных зависимостей и проходили реабилитацию в клинике. Взять опеку над малышом пришлось самой Алле Пугачевой, которая обеспечивала не только его, но и племянника. На лечение своего родственника в Израиле певица выделила порядка десяти миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.

К счастью, намерения артистки оправдались, и Владислав вернулся на родину совершенно другим человеком: он решил начать жизнь с чистого листа и женился. Новость о том, что его сына официально усыновили, причем с согласия исполнительницы, неприятно удивила биологического отца Жени, хотя еще в 2015 году он сам подписал документ, в котором согласился на усыновления наследника другими родителями.

Сейчас Влад Пугачев планирует вернуть права на отцовство и за помощью он готов обратиться к своей знаменитой родственнице.

spb.kp.ru
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в семье Пугачевой отшумела еще одна свадьба.

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