Племянник Пугачевой хочет вернуть права на отцовство

Племянник Примадонны российской эстрады Владислав Пугачев хочет вернуть права на отцовство. Ребенка, которого ему родила Виктория Фадеева в 2011 году, усыновила другая семья, и, узнав об этой новости, молодой человек был шокирован и решил исправить положение.

Дело в том, что когда наследник Влада Женя был еще совсем маленьким, родители не могли обеспечить его необходимой заботой и вниманием, поскольку сами страдали от пагубных зависимостей и проходили реабилитацию в клинике. Взять опеку над малышом пришлось самой Алле Пугачевой, которая обеспечивала не только его, но и племянника. На лечение своего родственника в Израиле певица выделила порядка десяти миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.

К счастью, намерения артистки оправдались, и Владислав вернулся на родину совершенно другим человеком: он решил начать жизнь с чистого листа и женился. Новость о том, что его сына официально усыновили, причем с согласия исполнительницы, неприятно удивила биологического отца Жени, хотя еще в 2015 году он сам подписал документ, в котором согласился на усыновления наследника другими родителями.

Сейчас Влад Пугачев планирует вернуть права на отцовство и за помощью он готов обратиться к своей знаменитой родственнице.

spb.kp.ru